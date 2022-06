Politie zoekt dashcam-beelden dodelijke aanrijding

Amsterdam - Het opsporingsteam verkeersongevallen die de aanrijding met dodelijke afloop op de rijksweg A10-Noord van donderdag 16 juni in behandeling heeft is op zoek naar dashcambeelden. Heeft u een dashcam en reed u donderdagmiddag rond het middaguur op de A10 Noord dan is het dringende verzoek om deze beelden te delen met het onderzoeksteam. Als u getuige bent geweest van de feitelijke aanrijding rond 12.10 uur en heeft u nog niet met de politie gesproken neem dan contact op met 0900-8844.