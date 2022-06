Twee aanhoudingen na horlogerukkerij

Beroving

Het slachtoffer stond rond 16.20 uur in de Smaragdstraat te wachten, toen hij een motorscooter met daarop twee personen voorbij zag rijden. De motorscooter stopte, de bijrijder stapte af en liep vervolgens op de man af. Hij sprak de man aan waarna hij naar het horloge van de man greep en dit losrukte. Met het weggenomen horloge rende hij terug naar de motorscooter en sprong weer achterop bij de bestuurder. Met hoge snelheid reed vervolgens de motorscooter weg.

Achtervolging

Bij toeval stonden verderop in de Smaragdstraat twee politieagenten op motoren. De motorscooter met daarop de twee verdachten reed met hoge snelheid op de politieagenten af. De verdachten leken daarvan te schrikken, waarna ze snel omkeerden. Het viel de politieagenten op dat de kentekenplaat was afgeschermd. Er ontstond een korte achtervolging, waarbij de verdachten het horloge op straat weg gooiden. De bijrijder stapte van de motorscooter af en rende weg. De bestuurder van de motorscooter kon toen worden aangehouden. Tijdens de aanhouding van de bijrijder, werd door de politieagent het stroomstootwapen ingezet. Vervolgens kon ook de bijrijder worden aangehouden. De verdachten zijn 23 en 24 jaar oud en zijn woonachtig in Amsterdam.