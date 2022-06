Weer twee aanhoudingen voor aanslagen op woningen en bedrijven Rotterdam

Op de aanslagen draaiden twee verschillende onderzoeken. Een naar de beschietingen van panden aan de Vierambachtsstraat, de Aelbrechtskade en de 2e Middellandstraat, waarbij twee ondernemers werden afgeperst. De ander naar drie heftige gebeurtenissen die op 5 en 6 februari op korte afstand van elkaar plaatsvonden bij woningen aan de Jan Luykenstraat, het Piet Paaltjensplein en de Jan Kobellstraat.

Twee keer werd er een explosief een woning ingegooid, de derde keer werd een woning meerdere malen beschoten. Door een van de explosieven liep een man zware verwondingen op. Naar aanleiding daarvan werden drie andere woningen voor vier weken bestuurlijk gesloten en de nodige zichtbare en onzichtbare maatregelen genomen.



De onderzoeken hebben sindsdien niet stil gelegen. Tussen 10 mei en 7 juni werden er al zeven verdachten aangehouden. Afgelopen dinsdagochtend, 14 juni, werden er nog twee mannen gearresteerd in hun woningen. Het gaat om een 23-jarige man uit Oud-Mathenesse en een 25-jarige man uit Spangen. Of alle genoemde incidenten met elkaar te maken hebben wordt onderzocht.



Het onderzoek wordt voortgezet, alle aanvullende informatie is nog welkom. Heb je tips, beelden of informatie? Laat het ons weten via onderstaande mogelijkheden.