Verdachte voor mishandeling in Tilburg aangehouden

De afgelopen maanden is er uitgebreid onderzoek gedaan door het team. Ook zijn er getuigen gezocht via het programma Bureau Brabant. Dit allemaal heeft geleid tot de aanhouding van de 29-jarige man uit Goirle. Hij is meegenomen naar de politiecel voor verhoor en verder onderzoek.

Het onderzoek is nog in volle gang, het zou gaan om een groepje met 3 tot 5 personen. Meerdere aanhoudingen sluiten we dus nog niet uit.

Tips?

Heeft u tips over deze mishandeling van 25 september 2021? Neem dan contact met ons op via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.