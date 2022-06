Drugslab opgerold

Bij de recherche was informatie binnen gekomen dat een jongeman uit Eindhoven zich mogelijk bezig hield met de opbouw van een drugslab op de betreffende locatie aan de Horsterdijk. Na een kortstondig onderzoek, waarbij geconstateerd werd dat er inderdaad zeer waarschijnlijk sprake was van een drugslab, ging de recherche aan het einde van de donderdagavond over tot actie. Ze viel de loods binnen en rechercheurs troffen daar een in werking zijnde drugslab aan. Er was een man aanwezig die werd aangehouden. Dat betreft een inwoner van Eindhoven.



Gedurende de nachtelijke uren werd het pand bewaakt. De Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) vervolgde op vrijdagochtend het onderzoek en ontmantelde het lab. De aangetroffen apparatuur werd in beslag genomen en afgevoerd. De aangehouden man zit vast en wordt nader gehoord over zijn rol.