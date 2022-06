Getuigen gezocht na explosie Jean Desmetstraat

Het explosief gaat rond 21.30 uur met een harde knal af. Meerdere buurtbewoners bellen geschrokken de politie. In een portiek blijkt na onderzoek van Team Explosieven Verkenning een vuurwerkbom te zijn afgegaan. Door de explosie is behoorlijke schade ontstaan. Zo zijn er scheuren in de muren, ramen gesneuveld en is de lift ontzet. Wonder boven wonder is niemand gewond geraakt.



Getuigenoproep

De recherche onderzoekt de explosie en komt graag in contact met getuigen en/of betrokkenen. Is u iets opgevallen rond 21.30 uur aan de Jean Desmetstraat? Of heeft u beelden die ons helpen bij het oplossen van deze zaak? Neem dan contact op met de politie via het nummer 0900-8844. Blijft u liever anoniem, dan kunt u bellen met Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0900-7000. Getuigen kunnen ook gebruik maken van onderstaand tipformulier en daarop ook beeldmateriaal uploaden.