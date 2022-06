Aanhouding na steekincident Kepplerstraat

Rond 00.30 uur kregen agenten de melding van een steekincident nabij een café aan de Kepplerstraat. Toen zij daar arriveerden troffen zij het 35-jarige slachtoffer op straat aan. Een verdachte had zich op dat moment uit de voeten gemaakt, maar kon later alsnog worden aangehouden. De verdachte zit op dit moment vast voor verhoor.



Was u getuige?

De politie komt graag in contact met mensen die getuigen waren van het steekincident in de nacht van vrijdag 17 op zaterdag 18 juni. Heeft u iets gezien of gehoord? Of beschikt u over videobeelden? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of M 0800-7000.