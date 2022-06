Auto rijdt door na aanrijding met fietser

Het ongeval vond rond 02.00 uur plaats in de nacht van vrijdag op zaterdag op het Veluweplein. De fietser kwam uit de richting van het Zuiderpark en de auto kwam vanuit de Soestdijksekade. Toen de fietser wilde oversteken op de kruising van de Moerweg en Soestdijksekade kwam het tot een aanrijding. Direct daarna reed de verdachte door in zijn auto in de richting van station Moerwijk. Sindsdien ontbreekt van de verdachte ieder spoor. Het slachtoffer is met zwaar letsel vervoerd naar het ziekenhuis.



De politie is dringend op zoek naar de verdachte en de auto.