Man richt vuurwapen op vrouw en steelt telefoon

De vrouw bood haar telefoon via internet te koop aan. Een geïnteresseerde bood zich vervolgens aan. Na meerdere online gesprekken, volgde vrijdagavond op het Paduaplein rond 19.45 uur de overdracht. De vrouw reed met nog twee bekenden van haar naar de locatie. Hier zag zij de koper staan. Tijdens het onderhandelen kreeg de man de telefoon in zijn handen. Hierop pakte hij een vuurwapen en richtte dit op de vrouw. Het slachtoffer stapte snel in de auto en reed weg terwijl het wapen nog steeds op haar gericht werd. Zij belde vervolgens direct 112.

Vuurwapen

De politie zocht direct in de omgeving naar de verdachte, maar die werd niet aangetroffen. Op de Jan Grewenstraat werd het vuurwapen aangetroffen. Het wapen is in beslag genomen en wordt onderzocht op sporen.

Weet u meer?

De dader zou een donkergetinte man zijn van rond de 20 jaar oud. Hij had kort, zwart haar en sprak vloeiend Nederlands. Hij droeg een zwart shirt van het merk Nike met felle kleuren aan de voorzijde, een donkere korte broek en donkere schoenen. Bent u getuige geweest van deze beroving of heeft u meer informatie over de dader? Bel dan met ons via 0900-8844 of via het politie WhatsApp nummer 06-1220 7006. Anoniem bellen kan ook via Meld Misdaad Anoniem (0800 – 7000).