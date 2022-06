Onderzoek naar mogelijk prikincident Den Haag

Agenten gingen meteen ter plaatse en hebben een 31-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Zijn rol bij het incident wordt onderzocht. De politie neemt dit soort meldingen uiterst serieus en onderzoekt dan ook of er daadwerkelijk sprake is geweest van een mogelijk prikincident. Dit gebeurt in samenwerking met artsen en specialisten van de forensische opsporing.

Getuigen

De politie onderzoekt het incident en komt graag in contact met getuigen en mogelijke andere slachtoffers. Heb je iets opvallends gezien tijdens het festival in het Zuiderpark op 18 juni 2022 of heb je beelden gemaakt waarop mogelijk iets te zien is? Neem dan contact op via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Je kunt ook gebruik maken van onderstaand tipformulier.

Wat kun je doen als je vermoedt dat je geprikt bent?

Denk je dat je gedrogeerd bent? Schakel dan zoals het Trimbos-Instituut zegt medische hulp in of ga bijvoorbeeld naar de EHBO. Een arts kan dan, als daar aanleiding toe is, onderzoek doen naar bijvoorbeeld je urine. Omdat drugs snel uit je lichaam verdwijnen, geeft het Trimbos-instituut ook nog de tip om zo snel mogelijk je eigen urine op te vangen. Zo is de kans groter dat een arts of de politie kan onderzoeken of je gedrogeerd bent. Luister naar je lichaam, neem je eigen gevoelens serieus en doe aangifte bij de politie, als jij denkt dat je mogelijk gedrogeerd bent.



Omwille van het onderzoek is het op dit moment nog niet mogelijk om meer informatie te delen over het onderzoek naar het incident.