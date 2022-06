Waarschuwingsschoten gelost bij aanhouding twee Rotterdammers

Rotterdam - De politie heeft zaterdagavond rond 22:30u aan het Poolsterplein in Rotterdam twee keer een waarschuwingsschot gelost. Twee mannen (27 en 47 jaar oud) zorgden voor flink wat onrust op het Poolsterplein. De twee Rotterdammers vernielden een terras, vochten met omstanders en bedreigden anderen in hun omgeving. Daarbij kreeg de politie de melding dat er ook een vuurwapen zou zijn gezien. Daarop besloot de politie een benaderingstechniek gevaarlijke verdachten (BTGV) in te zetten om het tweetal aan te houden.