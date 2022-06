Echtpaar beroofd na bedreiging met wapen

De beroving vond plaats op de Katseveerweg in Wilhelminadorp, tussen 23.30 en 23.45 uur, op zaterdagavond 18 juni 2022. Het echtpaar reed in hun auto over de Katseveerweg in de richting van de Deltaweg toen zij tot stoppen werden gedwongen door een man op een stepje. De man droeg een geel fluorescerend jack of hesje. Toen de auto stopte kwamen er nog twee mannen tevoorschijn. Van die mannen is geen signalement bekend, behalve dat ze donkere kleding aan hadden. De drie mannen spraken Frans met elkaar.

De drie bedreigden het echtpaar met, mogelijk, een vuurwapen. De slachtoffers zijn beroofd van geld, sieraden en persoonlijke spullen. Hierna vertrokken de drie daders in onbekende richting. De slachtoffers waarschuwden vervolgens de politie.

Onderzoek gestart

Agenten startten meteen een onderzoek in de omgeving en controleerden verschillende voorbijgangers. Ook deden agenten een sporenonderzoek op de plaats van het delict. De auto van het echtpaar is voor onderzoek weggesleept door een takelbedrijf. Van de twee slachtoffers werd een aangifte opgenomen.

Dashcam

De politie is op zoek naar bestuurders die een dashcam in hun voertuig hebben en op 18 juni 2022 over de Deltaweg tussen Kats en Goes hebben gereden. Het gaat om het stuk Deltaweg vanaf de kruising met de ‘s-Heer Hendrikskinderendijk in Goes tot aan de Zandkreeksluizen bij Kats en het maakt niet uit in welke rijrichting u reed op dat moment.

Reed u daar zaterdagavond tussen 19.10 en 19.30 uur en/of van 23.20 tot 23.50 uur? Dan wordt u vriendelijk verzocht contact te leggen met de politie.

Getuigen gezocht

De politie is niet alleen op zoek naar dashcambeelden, maar ook naar andere getuigen van het incident. Was u in de buurt van de Katseveerweg tussen 22.00 en 00.00 uur en hebt u iets verdachts gezien daar? Zou dit mogelijk verband kunnen houden met deze gewelddadige beroving? Dan wordt u verzocht om contact op te nemen met de politie. Hebt u na 23.45 uur drie mannen gezien in de omgeving van de Katseveerweg, waarvan een op een stepje reed en een geel fluorescerend jack of hesje droeg? Hebt u andere informatie die ons kan helpen deze zaak op te lossen, of bent u in het bezit van camerabeelden die mogelijk waardevolle informatie bevatten? Deel uw info, hoe klein ook, dan alstublieft met de politie. Dat kan via het algemene telefoonnummer (0900-8844) of via What’s App (06-12207006). Vermeld bij uw contact graag zaaknummer 2022-157980. Dat zorgt voor een snellere verwerking van uw tips.