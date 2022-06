Politie zoekt dader winkeloverval

De dader betreft een ongeveer 18-jarige jongeman met een licht getint uiterlijk. Hij is ongeveer 1.70 a 1.80 meter lang en heeft een smal postuur. De jongeman had een capuchon over zijn hoofd en droeg verder een zwart Adidas trainingspak. Hij kwam de winkel binnen en eiste geld. Om zijn eis kracht bij te zetten bedreigde hij de medewerkster met een wapen. De dader ging er vervolgens met zijn buit weer vandoor. Waar hij naartoe is gevlucht is niet bekend.



Wij startten direct een onderzoek in de omgeving in de zoektocht naar deze dader. Helaas werd hij niet meer aangetroffen. We hoorden het verhaal van het slachtoffer aan en deden de eerste opvang. Uiteraard bekijken we camerabeelden en zijn we op zoek naar nog meer beelden in de omgeving die ons mogelijk meer duidelijkheid kunnen geven over de vluchtroute van de dader en over hoe hij bij de winkel is gekomen. Iedereen die mogelijk iets heeft gezien dat ons kan helpen of informatie heeft die ons naar de dader zou kunnen leiden roepen we op dit met ons te delen via de Opsporingstiplijn, 0800-6070 of eventueel anoniem via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.