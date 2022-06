Tweede man aangehouden na overval op supermarkt in Utrecht

Deze man is volgens de politie de man met de bijl. Het gaat om een 26-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Het onderzoek gaat onverminderd door. De politie is nog op zoek naar een derde verdachte.

Tips? Alle informatie helpt.

Heeft u tips en deze nog niet gemeld? Heeft u misschien camerabeelden? Deze ontvangen we graag. Alle informatie helpt. Bel 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Ook kunt u gebruik maken van het onderstaande tipformulier.