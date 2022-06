Vier aanhoudingen bij onderzoek naar wapen- en drugshandel

Cocaïnewasserij

Bij een doorzoeking in een aangrenzende loods is een inwerking zijnde cocaïnewasserij aangetroffen met zeer veel chemicaliën en een aantal kilo cocaïne en amfetamine. Naar aanleiding van het aantreffen van de cocaïnewasserij is nog een vierde verdachte aangehouden. Het gaat om een 52-jarige man uit Rijsenhout. In zijn woning is ook een doorzoeking gedaan. Verder stond op het terrein nog een vermoedelijk gestolen auto, waar nog nader onderzoek naar wordt gedaan.

In de loods lagen ook alle voor een wasserij benodigde apparatuur, zoals een zogeheten blokkenpers en chemicaliën, waaronder vaten met Aceton. In een wasserij wordt cocaïne uit andere materialen onttrokken. Cocaïne wordt meestal in gangbare stoffen of materialen verwerkt, zodat ze bij transporten over de grens moeilijk traceerbaar zijn. Denk daarbij aan bijvoorbeeld shampoo of kleding/textiel. De LFO (Landelijk Faciliteit Ontmantelen) heeft het productieproces voorzichtig gestopt en de wasserij ontmanteld.

Alle verdachten worden donderdag 2 juni 2022 voorgeleid aan de rechter-commissaris. Het onderzoek gaat verder. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.