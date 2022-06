Verdachte (19) aangehouden voor schietincident Stationsplein Schiedam

Die vrijdagavond werden de hulpdiensten even voor 18:30 uur gealarmeerd nadat een 23-jarige man uit Schiedam gewond raakte aan zijn been. Hij werd met een schotwond voor behandeling naar een ziekenhuis vervoerd. Een 32-jarige man uit Delft die kort erna werd aangehouden, bleek niets met het schietincident te maken te hebben. Onder andere een tip leidde naar de dinsdag aangehouden man uit Lommel. Zijn rol bij het schietincident wordt onderzocht. Hij wordt vrijdag 3 juni voorgeleid aan de rechter-commissaris die bepaalt of hij langer vast blijft zitten.