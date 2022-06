Overtredingen geconstateerd tijdens integrale controle in Breda-Noord

Registratie voertuigen

Naast verschillende bekeuringen is er twee maal gewaarschuwd voor het rijden op een elektrische step zonder de benodigde registratie en verzekering. Ook is een voertuig meegenomen naar het politiebureau omdat de bestuurder niet de juiste papieren van de verhuurder kon aantonen en onrechtmatig in het voertuig reed. Dit voertuig wordt overgedragen aan de rechtmatige eigenaar.

De Belastingdienst bekeurde een vijftal bestuurders, voornamelijk voor rijden met een buitenlands kenteken zonder de juiste registratie. De Sociale Recherche gemeente Breda gaat naar aanleiding van de controle een vijftal onderzoeken starten met betrekking tot uitkeringsfraude.