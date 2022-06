Zoektocht naar vermiste jongen in volle gang

De politie is nog volop bezig met het onderzoek naar de vermissing. Het spreken met bewoners en getuigen en het uitlezen van camerabeelden zijn dingen die nu worden gedaan. Ook gaat er een melding uit naar alle telefoons in de regio, een zogenaamd vermist kind-bericht. Hiermee willen we nog meer mensen bereiken die meedenken.

De politie is sinds woensdag- op donderdagnacht dringend op zoek naar de sinds woensdagavond vermiste Gino van der Straeten. Hij werd het laatst gezien in de speeltuin gelegen aan de Hertogenlaan en Zonstraat in Kerkrade tussen 19.30 en 20.30 uur.



De 9-jarige heeft een blanke huidskleur, blond haar, blauwe ogen en droeg woensdagavond een rode jas met zwarte mouwen van het merk Jordan en een lichte spijkerbroek, een rood Nike-petje en groene schoenen met witte zool. Hij heeft mogelijk een zwarte step met rode handvatten en daarop rode stickers bij zich.



Heeft u tips of heeft u deze jongen gezien? Bel dan 112 bij spoed of 0900-8844 voor tips. Delen van dit bericht wordt op prijs gesteld.