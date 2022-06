Politie zoekt getuigen na beschieten horecapand Rijnstraat

Rond 4.45 uur wordt de politie gealarmeerd over de beschieting. Ter plaatse treffen agenten meerdere inslagen in het horecapand aan. Door de beschieting raakt een raam beschadigd. Gelukkig raakt er niemand gewond. Forensische opsporing doet samen met de recherche onderzoek naar het incident.

Getuigenoproep

De politie komt graag in contact met getuigen en/of betrokkenen. Is u iets opgevallen rond 4.45 uur aan de Rijnstraat? Of heeft u beelden die ons helpen bij het oplossen van deze zaak? Neem dan contact op met de politie via het nummer 0900-8844. Blijft u liever anoniem, dan kunt u bellen met Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0900-7000. Getuigen kunnen ook gebruik maken van onderstaand tipformulier en daarop ook beeldmateriaal uploaden.