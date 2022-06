Aanhoudingen in onderzoek naar handel in vuurwapens

Het ondermijningsteam van stad Utrecht kwam de verdachten op het spoor door het bestuderen van restinformatie uit een ander onderzoek. Met hulp van rechercheteams uit andere eenheden heeft dit geleid tot meerdere actiedagen op verschillende locaties in Utrecht. Bij deze doorzoekingen zijn meerdere automatische vuurwapens aangetroffen.

Aanhoudingen

Vier verdachten, allen Utrechters, worden in verband gebracht met de handel in deze vuurwapens. Twee verdachten, een 22-jarige man en een 37-jarige man, zijn gearresteerd in Utrecht. Twee andere mannen van 47 en 45-jaar zijn gearresteerd op Schiphol. Alle arrestaties zijn verricht op verschillende momenten. De 47-jarige man is in vrijheid gesteld, maar blijft verdachte in het lopende onderzoek. De andere verdachten zitten nog in hechtenis. In verband met het lopende onderzoek is de politie terughoudend met het verlenen van verdere informatie.

Bestuurlijke maatregel

In deze en andere onderzoeken werkt de politie samen met andere overheidspartijen aan een integrale aanpak van de criminaliteit in de stad Utrecht. Zo is op last van de burgemeester een woning aan de Lange Hagelstraat voor langere periode gesloten. Deze woning heeft vermoedelijk een faciliterende rol gespeeld in de handel van deze vuurwapens.

Help mee

Het melden van verdachte signalen helpt om de ondermijnende criminaliteit te stoppen. Iedereen kan te maken krijgen met verschillende vormen van ondermijnende criminaliteit. Zie, hoor of ruik je onraad? Meld het. Bel 112 als elke seconde telt en 0900-8844 bij geen spoed, maar wél politie. Melden kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem, bel hiervoor tel 0800 -7000. Dit kan 24 uur per dag via het online meldformulier. Daarnaast is Meld Misdaad Anoniem zeven dagen per week bereikbaar via 0800-7000. Op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 22.00 uur en in weekenden en op feestdagen van 9.00 tot 17.00 uur.