Forse inzet op Den Haag CS na nepvuurwapen

Rond 21.45 uur ontving de politie een melding dat drie jongeren met een vuurwapen de trein waren ingestapt. Vanwege de mogelijke dreiging zijn direct verschillende gespecialiseerde politiemensen ingeschakeld en werd het betreffende perron afgezet en de trein stilgezet. Agenten in kogelwerende vesten doorzochten samen met het Team Explosieven Veiligheid de trein. In de trein zijn drie verdachten aangehouden: twee Amsterdammers van 18 en 17 jaar oud en een 16-jarige jongen uit Wormerveer. Bij de aanhouding is een vuurwapen aangetroffen. Na onderzoek bleek het om een (plastic) nepvuurwapen te gaan.

Nepvuurwapens zijn levensgevaarlijk

Nepvuurwapens die lijken op echte vuurwapens zijn in Nederland verboden. Het bezit van een nepwapen is strafbaar. Als een nepvuurwapen niet van een echt vuurwapen te onderscheiden is, handelen agenten altijd alsof het om een echt vuurwapen gaat. Dat kan tot levensgevaarlijke situaties leiden, in deze gevallen kan het voorkomen dat agenten iemand onder schot moeten nemen of zelfs moeten schieten. Het bezitten van een nepvuurwapen is daarom levensgevaarlijk!