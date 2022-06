Inbraak juwelier Oisterwijk

De politie ontving maandagochtend iets na 04:30 uur een melding dat er door twee personen werd ingebroken bij een juwelier aan de Dorpsstraat in Oisterwijk. Via een door hen vernielde winkelruit wisten de onbekenden personen het pand binnen te komen. Nadat zij enkele minuten binnen waren, gingen ze er met gestolen goederen vandoor. Het duo vluchtte, samen op een scooter, weg in de richting van de Kerkstraat.

Onderzoek

De politie onderzoekt de inbraak. Onder andere politiemensen van de Forensische Opsporing onderzoeken sporen. Ook vindt er buurtonderzoek plaats, worden camerabeelden bekeken en getuigen gehoord.

Getuigen gezocht

Heeft u informatie over deze inbraak of heeft u het zien gebeuren of beschikt u over beelden die bijvoorbeeld gemaakt zijn via een beveiligingscamera of een videodeurbel? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of deel informatie anoniem via 0800-7000.