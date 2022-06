Onderzoek diefstal crossmotor leidt naar een andere gestolen motor

Een particuliere verkoper had zondagavond een afspraak om zijn motor te verkopen. Zes mannen verschenen op de afspraak en dreigden met een vuurwapen. Ze vluchtten met de crossmotor. Drie mannen konden rond 21u30 op heterdaad aangehouden worden. Het gaat om twee 18-jarige mannen uit Halsteren en een 15-jarige jongen uit Steenbergen. De andere drie mannen zijn nog voortvluchtig. De crossmotor is nog niet teruggevonden. Tijdens een groot buurtonderzoek zagen agenten rond 21 uur in Woensdrecht drie mannen bij een gestolen crossmotor. Het bleek niets met bovenstaande zaak te maken te hebben. Het gaat om een andere diefstal, vermoedelijk is deze crossmotor uit België gestolen. Een 19- en een 21-jarige man uit Bergen op Zoom en een 20-jarige man uit Hoogerheide werden aangehouden op verdenking van heling.