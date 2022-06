Derde verdachte aangehouden voor overval op Mark Gillis

Ommel - We hebben maandagmorgen een derde verdachte aangehouden voor zijn vermoedelijke betrokkenheid bij de overval op Mark Gillis in Ommel. Het gaat om een 22-jarige man uit ’s-Hertogenbosch. Eerder hielden we al een 39-jarige man uit ’s-Hertogenbosch en een 42-jarige verdachte uit Rosmalen aan.