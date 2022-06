Mannen aangehouden na steekincident

Agenten kregen vlak voor middernacht de melding dat op de Leyweg iemand gestoken zou zijn. Op aanwijzing van een vriend van het slachtoffer, een 40-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, troffen de agenten hem in de woning van de vriend aan. Hij werd per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.



Omdat van de vluchtauto van de verdachten het kenteken bekend was, kon deze auto enige tijd later in Rotterdam getraceerd worden. De inzittenden, drie mannen van 22, 36 en 40 jaar oud waarvan de middelste uit Capelle a/d IJssel komt en de anderen geen vaste woonplaats hebben, en een 30-jarige Rotterdamse vrouw zijn voor verhoor ingesloten. De recherche onderzoekt de zaak en de rol van alle betrokkenen daarin.

Was u getuige van deze ruzie, dan komt de recherche graag met u in contact via nummer 0900-8844. Liever anoniem, bel dan met M. 0800-7000.