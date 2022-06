Bestuurder scooter (16) ongeval Holysingel overleden

Even voor 23:00 uur op vrijdagavond 17 juni reed de motorrijder halverwege de Holysingel toen de meisjes met hun scooter de weg op draaiden. Een aanrijding volgde waarbij alle drie betrokkenen ernstig gewond raakten. De 16-jarige Vlaardingse was niet aanspreekbaar en werd in kritieke toestand naar een ziekenhuis vervoerd. Helaas hebben we vandaag het bericht gekregen dat ze is overleden.



Onderzoek

Om de toedracht van het tragische ongeval in kaart te brengen, spreken we nog steeds graag met getuigen. Heeft u het ongeval zien gebeuren en nog niet met de politie gesproken? Bel dan naar 0900-8844 en vraag naar de afdeling Opsporing van Team Verkeer.