Aanhouding na steekincident Langendijk

Tilburg - In de nacht van zaterdag 18 juni 2022 op zondag 19 juni 2022 vond er een steekincident plaats op de Langendijk in Tilburg. Door de politie werd direct een onderzoek opgestart en gezocht naar getuigen. Naar aanleiding daarvan is er een verdachte aangehouden.