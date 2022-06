Overval bedrijfspand, politie zoekt getuigen

Rond 02.30 uur werd het slachtoffer wakker gemaakt door een hoop herrie en zag hij dat er meerdere personen op hem afkwamen. Het slachtoffer werd bedreigd met een vuurwapen en koevoeten. Het slachtoffer moest onder bedreiging van het vuurwapen zijn mobiele telefoon afgeven en werd in een kast opgesloten. Kort daarop vertrokken de verdachten in onbekende richting. Het slachtoffer kon zich later uit de kast bevrijden en kon de politie alarmeren. Naast dit bedrijfspand werden nog een aantal andere naastgelegen bedrijfspanden opengebroken.

Getuigenoproep

De recherche doet een uitgebreid onderzoek naar deze overval en is op zoek naar getuigen. Heeft u dinsdagochtend 21 juni tussen 02.00 en 02.30 uur iets gezien of gehoord in de omgeving van de Rijksstraatweg in Sassenheim? Weet u wie hierbij betrokken zijn? Of heeft u andere informatie over deze zaak? Meld dit dan bij de politie! Bel dan de opsporingstiplijn via 0800-6070. U kunt ook anoniem uw informatie delen via 0800-7000. Tippen kan ook via het onderstaande tipformulier.