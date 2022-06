Getuigen gezocht aanrijding Cinemadreef

Rond 00.00 uur kregen we een melding binnen van een mogelijke aanrijding. Ter plaatste zagen de agenten dat een flink beschadigde auto tegen de balustrade van de fietstunnel stond. Mogelijk zou dit komen door een aanrijding met een andere auto.

Het is voor ons nog onduidelijk wat zich precies heeft afgespeeld op de avond van zondag 12 op maandag 13 juni tussen 23:30 en 00:00 uur. Daarom zoeken we getuigen. Mocht u iets opvallends hebben gezien, dan kunt u contact opnemen met 0900-8844. Doet u dit liever anoniem? Dat kan via 0800-7000. Mocht u beelden hebben, dan kunt u deze via onderstaande link uploaden.