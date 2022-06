Politie onderzoekt lijkvinding Pieterskerkhof

Hulpdiensten zijn rond 06.30 uur gealarmeerd. Omstanders vonden daar op het Pieterskerkhofde een man op straat. Er is ter plaatse nog geprobeerd om het slachtoffer te reanimeren, maar al snel werd duidelijk dat dit niet meer baatte. Op locatie is vervolgens direct een onderzoek gestart naar de identiteit van het slachtoffer en wat mogelijk tot zijn overlijden heeft geleid.

Hulp gevraagd

Heeft u iets gezien of gehoord dat ons in het onderzoek kan helpen? Laat het ons dan weten. Ook zijn camerabeelden van het Pieterskerkhof of de directe omgeving meer dan welkom. Neem contact met ons op via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Mocht u beelden hebben, dan kunt u deze via onderstaande link uploaden.