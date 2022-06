Politie zoekt getuigen van brandstichting in huis aan Spinozaplantsoen

Op 22 juni, rond 2.40 uur, kreeg de politie de melding dat in de woning van de aangehouden verdachte brand was uitgebroken. Enkele direct omwonenden werden geëvacueerd. De brandweer had de brand snel onder controle. De politie verricht sporenonderzoek in het huis en houdt onder andere buurtonderzoek.

De dag daarvoor kreeg de politie rond 17.45 uur de melding dat een buurbewoner zou zijn bedreigd met een vuurwapen door de bewoner van het Spinozaplantsoen. Politie ging ter plekke en wilden de man aanspreken. Hij wilde niet meewerken en verschanste zich in zijn woning. Vanwege die situatie en de vuurwapendreiging, heeft een arrestatieteam de aanhouding verricht. Een vuurwapen werd in de woning aangetroffen en in beslag genomen.

De politie onderzoekt beide incidenten en of er sprake is van een verband tussen beide zaken. Getuigen of personen met meer informatie kunnen contact opnemen met de politie via tel. 0900-8844, onderstaand tipformulier of anoniem melden via tel. 0800-7000.