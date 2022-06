Onderzoek naar brutale beroving van auto

“De mannen deden zich voor als agenten”, verklaarde het slachtoffer

Het 35-jarig slachtoffer deed aangifte van de beroving van zijn auto. Het slachtoffer reed rond 19:30 uur op de A12, in een zwarte Volkswagen Tiguan, met Duits kenteken, vanuit Den Haag richting Utrecht. Kort voor afrit 7 (Zoetermeer – Oostweg) reed een grijskleurige personenauto, van het merk Mercedes met een witte kentekenplaat en rode letters, naast de auto van het slachtoffer. De bijrijder van deze grijskleurige auto hield een badge zichtbaar tegen het autoraam en sommeerde het slachtoffer met drukke gebaren om hen te volgen. Kort daarna stopte de grijskleurige auto op de vluchtstrook en het slachtoffer stopte achter deze auto. De bijrijder van de grijze auto stapte direct naast het slachtoffer, op de bijrijdersstoel, in de auto. De bijrijder zei dat hij van de politie was en de grijskleurige auto moest volgen. Hierop reden beide auto’s, via afslag 7, de Oostweg op, om vervolgens rechtsaf te slaan richting de Werner Von Siemensstraat. Daar parkeerden beide bestuurders de auto’s. Het slachtoffer moest van de mannen uit zijn auto stappen. Vervolgens stapte een van de mannen achter het stuur van de auto van het slachtoffer en reden beide auto’s weg. Het slachtoffer bleef perplex achter.



De verdachten droegen kleding lijkend op uniformen

Van één van de verdachten, de bijrijder, is een signalement beschikbaar. Het betreft een 30 à 40 jarige licht getinte man, 1.70 meter lang, met een normaal postuur, kort zwart haar en donkerkleurige ogen. Beide verdachten droegen dezelfde kleding: een shirt met lange mouwen met gouden symbolen op de schouders en een blauwe broek met zwarte schoenen. De twee verdachten reden in een grijskleurige Mercedes, mogelijk een SUV-type.



Help mee met het opsporingsonderzoek

De politie zoekt getuigen die dinsdagavond tussen 19:00 en 22:00 uur iets verdachts hebben gezien of hebben meegemaakt op de snelwegen tussen Den Haag en Zoetermeer. Of zag u de betrokken personenauto’s rijden en/of stoppen op de vluchtstrook A12 vlak voor afrit 7? Mogelijk zag u beide auto’s de afrit daar nemen? Of zag u iets verdachts in de omgeving van de Werner Von Siemensstraat? Alle informatie, hoe klein dan ook, is belangrijk voor het politieonderzoek. Neem ook contact op als u beelden heeft van een Dashcam, want die beelden kan de politie leiden naar de verdachten.