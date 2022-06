Tiener gestoken, politie zoekt getuigen

Het slachtoffer kreeg rond 22.30 uur ruzie op het voetbalveldje aan het Meiveldpad. Hij is daar door vermoedelijk drie jongens geschopt en geslagen en met een voorwerp gestoken. Hij is nagekeken door een ambulancemedewerker maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar wat er precies is voorgevallen. Heb je iets gezien of heb je informatie over de daders die kan helpen in het onderzoek? Bel dan met ons via 0900 8844 of via het politie WhatsApp nummer 06-1220 7006. Anoniem bellen kan ook via Meld Misdaad Anoniem (0800 – 7000) of online via www.meldmisdaadanoniem.nl.