Aanhouding na steekincident Commandeursstraat

Rond 12.30 uur kreeg de politie een melding dat er een burenconflict gaande zou zijn in de Commandeursstraat. Al snel werd duidelijk dat er mogelijk een steekincident had plaatsgevonden. Het slachtoffer werd door een buurtbewoner met een scherp voorwerp gestoken. De man is voor behandeling naar het ziekenhuis vervoerd. De verdachte kon direct aangehouden worden en zit op dit moment vast voor verhoor.

Getuigenoproep

Wat precies de aanleiding is geweest van het incident wordt verder onderzocht. De recherche komt graag in contact met getuigen. Heeft u het incident zien gebeuren of beschikt u over beelden die bijvoorbeeld gemaakt zijn via een beveiligingscamera of een videodeurbel? Neem dan alstublieft contact op met de politie via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Ook kunt u informatie doorgeven via onderstaand tipformulier. Hier kunt eventueel ook beeldmateriaal uploaden. Vermeld voor een snelle afhandeling het dossiernummer: 2022124155