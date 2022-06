Mannen gezocht voor poging overval casino

Het was vannacht rond 00.10 uur toen de medewerker van het casino de mannen op de ingang af zag komen. Ze hadden zwarte kleding aan en droegen iets voor hun gezicht. Een van de mannen had zichtbaar een vuurwapen bij zich.

De man schrok ervan en drukte meteen op de noodknop. De mannen probeerden nog naar binnen te kijken, maar omdat de deur op slot zat, zijn ze weer weggerend.

De politie is meteen een onderzoek gestart, maar heeft de verdachten niet meer aangetroffen in de omgeving.

Getuigen gezocht

Heb je informatie of wellicht camerabeelden, en nog niet met de politie gesproken? Het gaat om twee witte mannen, beide met een zwarte capuchon. De een droeg een zwart Nike vest en witte handschoenen. De ander had op zijn zwarte vest een dikke witte streep en droeg ook witte handschoenen.

Hij had een blauwe tas met oranje opdruk bij zich. Bel met 0900-8844 of met 0800-7000 als je liever anoniem wil blijven.

Ook kun je gemakkelijk tippen via het bijgaand formulier.