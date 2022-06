Vuurwapen aangetroffen bij 17-jarige verdachte

De politie kreeg een melding dat er iemand met een vuurwapen gezien was bij de kermis in Hellevoetsluis. Toen de politie ter plaatse kwam, zagen ze een persoon die voldeed aan het signalement, wegrijden op een scooter. Middels een BTGV is de verdachte aangehouden. De politie doet onderzoek naar het incident en het vuurwapen.

Wat doet de politie aan verboden wapenbezit?

Heeft iemand een verboden wapen bij zich? Dan neemt de politie dat af. Je krijgt dan een boete of een proces-verbaal. In het proces-verbaal staat wat er precies gebeurd is. Dat wordt naar de officier van justitie gestuurd die dat beoordeelt. Elk politie-eenheid heeft een speciale afdeling voor wapens.

Aanpak wapens en jongeren

Gemeenten, middelbare scholen, de politie en het Openbaar Ministerie (OM) werken nauw samen om jongeren en hun ouders bewust te maken van de risico’s van wapenbezit en -gebruik en dit verder terug te dringen met bijvoorbeeld preventief fouilleren, kluisjescontroles op scholen en een gezamenlijke wapeninzamelactie.