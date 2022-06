Woningoverval Geldrop getuigen gezocht

Pas na enige tijd – volgens de slachtoffers minstens een half uur, gaan de overvallers er weer van door. In het belang van het onderzoek geven we niet prijs of er iets is buitgemaakt.

Meerdere daders

Er zijn minstens drie personen in de woning van de slachtoffers geweest. Deze woning ligt aan de provinciale weg die loopt tussen Nuenen en Geldrop. De weg kruist het Eindhovens kanaal.

Reed u daar vannacht en heeft u iets opvallends gezien? Of weet u meer over deze gebeurtenis? Laat het ons dan weten. Dat kan via onderstaand tipformulier of telefonisch via 0900-8844. Liever anoniem? Dat kan ook via 0800-7000.