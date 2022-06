Update: Getuigenoproep poging zware mishandeling Raadhuisstraat

De politie krijgt donderdagnacht de melding vanuit Landsmeer. Als de agenten ter plaatse komen, is de auto al weggereden. Het slachtoffer is met de ambulance ter controle meegenomen naar het ziekenhuis. Na een zoekslag is de verdachte niet meer aangetroffen. De politie heeft meerdere getuigen gesproken en onderzoekt wat precies de aanleiding is geweest van het incident.

Getuigenoproep

De recherche doet onderzoek en komt graag in contact met mensen die nog niet met de politie hebben gesproken. Het is onbekend welke kant de auto is opgereden. Wel is bekend dat het gaat om een kleine donkere auto met aanzienlijke schade aan de voorzijde. Mocht u de auto ergens zien staan, neem dan alstublieft contact op met de recherche in Purmerend.

Heeft u meer informatie over deze poging zware mishandeling of beschikt u over beelden die bijvoorbeeld gemaakt zijn via een beveiligingscamera of een videodeurbel? Geef dan uw informatie door via telefoonnummer 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Ook kunt u informatie doorgeven via onderstaand tipformulier. Hier kunt eventueel ook beeldmateriaal uploaden. Vermeld voor een snelle afhandeling het dossiernummer: 2022125611

Update 24/6/2022 16:18 uur: Er is vanmiddag een voertuig in beslag genomen voor onderzoek.