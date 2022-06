Schennispleger aangehouden

De man is op basis van herkenning door politiemensen aangehouden in Hoorn. Dit naar aanleiding van meerdere camerabeelden die aangeleverd zijn door de NS. De afgelopen twee maanden zijn meerdere meldingen binnengekomen bij de politie van iemand die schennis pleegt in de trein.

Een aantal aangevers is gistermiddag al op de hoogte gesteld over de aanhouding; de overige melders zullen nog nader worden benaderd door de politie.

De zedenpolitie heeft de verdachte inmiddels gehoord: hij heeft bekennende verklaringen afgelegd. De man is ingesloten en het onderzoek wordt voortgezet.