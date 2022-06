Wie weet meer over brandstichting Oostervantstraat Rotterdam?

Dat dit kennelijk niet de gewenste uitkomst is, blijkt de volgende dag, donderdag 16 juni 2022. Rond 03.30 uur in de nacht schrikt de bewoonster wakker en ziet vuur buiten haar raam. Zij belt direct 112. Als de politie ter plaatse komt, is het vuur gelukkig gedoofd. Dat de tweede poging groter is, blijkt wel uit de schade. De muur is zwartgeblakerd en de kozijnen zijn gedeeltelijk gesmolten. Een raam is door de hitte gebarsten. Het plantenbakje aan de gevel hangt er zielig en gesmolten bij.



Hulp gevraagd

De politie kon een aantal sporen veiligstellen, maar dat is niet genoeg. Daarom vragen wij uw hulp bij dit misdrijf. Weet u wie verantwoordelijk is voor deze brandstichting? Of was u getuige en hebben wij u nog niet gesproken? Neemt u dan alstublieft contact met ons op. Ook kunnen camerabeelden ons helpen dit misdrijf op te lossen. Kijkt u uw camerabeelden van rond die tijd eens na, misschien staat er iets op wat kan helpen.

Contact opnemen kan via 0900-8844 of anoniem bij meld misdaad anoniem via 0800-7000.