Mensensmokkelaars Oekraïense vluchtelingen doelwit van EU-brede hackathon

Op 23 mei 2022 vond een door EMPACT gecoördineerde actiedag plaats gericht tegen criminele netwerken die via websites en sociale media op zoek waren naar Oekraïense vluchtelingen met als doel seksuele en arbeidsuitbuiting. Opsporingsdiensten uit 14 EU-lidstaten* bundelden hun krachten tijdens deze hackathon** die door Nederland gecoördineerd werd. De rechercheurs speurden op verschillende online platforms naar criminele netwerken die probeerden kwetsbare Oekraïense vluchtelingen te ronselen.

Het online onderzoek richtte zich op het controleren van berichten waarin vluchtelingen hulp werd geboden op het gebied van vervoer, accommodatie en werk. Daarnaast werden ook datingwebsites, vacaturesites en platforms waarop seksuele diensten worden aangeboden, gecontroleerd. De landen die grenzen aan Oekraïne richtten zich op het ronselen, vervoer en de accommodatie van vluchtelingen, terwijl de overige landen platforms controleerden die huisvesting en banen aanboden aan vluchtelingen. Tijdens de actiedag hebben rechercheurs verdachte advertenties gericht op Oekraïense vluchtelingen opgespoord, tips van burgers uitgelopen, indicatoren van mogelijke mensenhandel met als doel seksuele en arbeidsuitbuiting tegen het licht gehouden, en hun kennis vergroot van bestaande online platforms die in verband gebracht worden met mensenhandel.

Cijfers en resultaten

125 online platforms gecontroleerd;

42 online platforms gecontroleerd die verdacht worden van betrokkenheid bij mensenhandel;

6 online platforms gecontroleerd die in verband gebracht worden met mensenhandel;

9 verdachten van mensenhandel geïdentificeerd;

9 mogelijke slachtoffers geïdentificeerd;

15 nieuwe onderzoeken gestart;

93 rechercheurs namen deel;

351 personen/gebruikersnamen gecontroleerd.

De controles hebben ertoe geleid dat er nieuwe trends zijn vastgesteld en inzichten zijn verkregen in het risico van seksuele en arbeidsuitbuiting voor Oekraïense vluchtelingen. Op een breed scala aan platforms, waaronder platforms in de Russische taal, zijn verdachte activiteiten waargenomen. Op basis van het specifieke gebruik van sociale media per land is prioriteit gegeven aan verschillende platforms.

Veel online marktplaatsen en websites ondernemen stappen om te voorkomen dat hun platform misbruikt wordt voor mensenhandel gericht op Oekraïense vluchtelingen. Toch vonden rechercheurs een aanzienlijk aantal verdachte vacatures gericht op Oekraïense vrouwen, sommige voor zogenaamde ‘fotoshoots’. Rechercheurs hebben pogingen waargenomen om slachtoffers te ronselen door hen een ‘goede toekomst’ te beloven, maar waarbij zij in werkelijkheid het slachtoffer zouden worden van seksuele uitbuiting, en ook berichten waarin accommodaties specifiek aan Oekraïense vluchtelingen aangeboden werden.

Europol

Europol assisteerde bij de coördinatie van de activiteiten, zorgde voor de informatie-uitwisseling en bood analytische ondersteuning. Op de actiedag heeft Europol een virtueel commandocentrum ingericht om de informatie-uitwisseling in real-time te kunnen faciliteren, terwijl een analist de operationele informatie checkte tegen de informatie uit Europol-databases. Dit gaf de rechercheurs van de verschillende nationale opsporingsdiensten aanvullende aanknopingspunten voor hun onderzoeken. Europol, dat haar hoofdkantoor in Den Haag heeft, ondersteunt de 27 EU-lidstaten in hun strijd tegen terrorisme, cybercrime en andere zware en georganiseerde misdaad. Europol werkt ook samen met internationale organisaties en partnerlanden die geen lid zijn van de EU. Van dreigingsbeelden tot informatievergaring en operationele activiteiten, Europol biedt de tools en middelen om een bijdrage te leveren aan het veiliger maken van Europa.

* Cyprus, Duitsland, Denemarken, Hongarije, Italië, Letland, Litouwen, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Roemenië, Slovenië, Spanje, Verenigd Koninkrijk

** Hackathon: als een groep experts bijeenkomt, in dit geval online, om samen manieren te vinden om binnen een beperkte tijd een vastgesteld probleem op te lossen of te onderzoeken.