Gebiedsverbod na melding van schietincident

Het schietincident werd vrijdag omstreeks 19.45 uur gemeld, waarna agenten ter plaatse gingen. Er is met verschillende betrokkenen gesproken, maar nog geen verdachte aangehouden.

Het onderzoek naar wat zich precies heeft afgespeeld, loopt nog.

Gebiedsverbod

In de nacht van zaterdag 18 op zondag 19 juni was in dezelfde straat ook al sprake van brandstichting. De politie houdt er rekening mee dat er een verband is tussen beide incidenten.

Tegen een van de betrokkenen is inmiddels een bestuurlijke maatregel genomen in de vorm van een gebiedsverbod.

Iets gezien?

Heeft u informatie die voor dit onderzoek van belang kan zijn? Laat het ons weten. Informatie kunt u via 0900-8844 delen of via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Blijft u liever anoniem, dan kunt u 0800-7000 bellen.