4 minderjarigen aangehouden na mishandeling in Oud-Beijerland

De politie kreeg vrijdagmiddag rond 15:00 uur melding van een vechtpartij aan de Randweg in Oud-Beijerland. Na onderzoek in de omgeving troffen zij enkele omstanders aan die konden vertellen wat er was gebeurd. De politie heeft de omgeving afgezet en kon binnen korte tijd twee verdachten aanhouden. Na verder onderzoek heeft de politie zaterdagochtend nog twee verdachten aangehouden. Het gaat om twee jongens uit Oud-Beijerland (beiden 15), één uit Heinenoord (16) en één uit Numansdorp (15). Ook de slachtoffers zijn minderjarigen uit Oud-Beijerland. Het gaat gelukkig om licht letsel.

De politie is nauw in contact met gemeente en jongerenwerk om de juiste zorg te bieden voor de jongeren in de omgeving. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar het incident. Mocht u meer informatie hebben over dit incident? Neem dan contact op met de politie.