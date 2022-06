Getuigen gezocht na nachtelijke beschieting Club Blu

Rotterdam - De politie zoekt getuigen van een beschieting van Club Blu aan de Prins Alexanderlaan in Rotterdam. Daar is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 02:40 het pand beschoten. De politie kreeg meerdere meldingen dat er geschoten werd in die omgeving. Dat bleek allemaal om hetzelfde incident te gaan. Gelukkig is niemand gewond geraakt. De politie doet onderzoek naar het incident en vraagt daarbij hulp van eventuele getuigen.