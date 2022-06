Omstanders gaan achter scooterrijder aan die wegreed na aanrijding

Getuigen zagen dat de scooterrijder rond 00.45 uur op de Leijsenhoek tegen een geparkeerde bestelbus reed. De bestuurder stopte niet en daarop zijn omstanders achter hem aangerend. Op de Henri Dunantstraat hebben ze hem kunnen tegenhouden. Inmiddels waren ook de gealarmeerde agenten daar naar toe gekomen. De jongeman moest blazen en er werd speeksel bij hem afgenomen. Hij bleek zowel onder invloed van alcohol als drugs. Hij had een vlindermes bij zich en dat is in beslag genomen. De eigenaar van de bestelling is geïnformeerd over de schade aan zijn voertuig. De verdachte is aangehouden en ingesloten.