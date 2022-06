Verdachte aangehouden na vechtpartij

Rond 13:35 uur kwam bij de politie een melding binnen van een mogelijke steekpartij bij een kraam aan de Bloemendaalseweg. Hulpdiensten gingen direct naar het incident. Er bleek echter geen sprake van een steekpartij. Wel was een ruzie geweest waarbij meerdere klappen waren uitgedeeld en gedreigd zou zijn met een steekwapen. Een persoon was, mogelijk naar aanleiding van een lopend conflict, plotseling de kraam binnengedrongen en had de aanwezige man aangevallen die daar aan het werk was. Daarop ontstond er een worsteling. Meerdere personen schoten te hulp en uiteindelijk ging de verdachte op de fiets ervandoor in de richting van de Korte Kleverlaan. Het slachtoffer liep bij de vechtpartij licht letsel op.



De politie startte een onderzoek en ging op zoek naar de verdachte. Agenten troffen kort hierna een man aan in de omgeving die voldeed aan het signalement. Hij werd door getuigen herkend en kon worden aangehouden. De verdachte is overgebracht naar het politiebureau en zit vast voor verder onderzoek.



2022126806