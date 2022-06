Aanrijding onder invloed van drugs; bestuurder aangehouden

De politie kwam zaterdagmiddag 25 juni naar een melding in de Van de Spiegelstraat. Daar bleek een man met zijn auto tegen een geparkeerde auto te zijn gereden. De man, een 26-jarige inwoner van Vlissingen, bleek niet onder invloed van alcohol te zijn. Wel was zijn speekseltest, waarmee de politie test of iemand drugs en/of medicijnen heeft gebruikt, positief. De man is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs en/of medicijnen en is meegenomen naar het politiebureau. Daar heeft hij meegewerkt aan een bloedproef, zodat kan worden vastgesteld of hij onder invloed was en wat hij heeft gebruikt.

De man is verhoord en heeft een verklaring afgelegd. Daarna mocht hij naar huis. Tegen de man is proces-verbaal opgemaakt.