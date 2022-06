Dode en gewonden bij verkeersongeval op A58

Het ongeval gebeurde rond 00.15 uur bij knooppunt Sint Annabosch bij de toerit naar de A27. Een achteropkomende auto reed op de auto met de zeven inzittenden in. De auto is tegen een vangrail gekomen en op zijn kant terecht gekomen waarna een tweede voertuig de auto heeft geraakt. Omstanders zijn direct gestopt en hebben hulpverleend. Zes inzittenden, vier vrouwen, een man en een kind, zijn naar een ziekenhuis gebracht. De 53-jarige vrouw is ter plekke aan haar verwondingen overleden. Twee andere voertuigen hebben moeten uitwijken en liepen schade op. Inzittenden van de andere betrokken auto’s raakten niet gewond. Verkeersongevallenspecialisten doen verder onderzoek naar de toedracht. De snelweg is enige tijd gedeeltelijk afgesloten geweest.