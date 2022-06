Man aangehouden in onderzoek naar brandstichting, politie zoekt getuigen

Uitgebreid onderzoek

Omdat er vermoedelijk sprake was van brandstichting, stelde de politie direct een onderzoek in. Zo hielden agenten een onderzoek in de omgeving van het bouwterrein en keken ze ook of er eventueel camerabeelden beschikbaar waren. Op basis van onderzoek hielden ze zaterdagavond een 21-jarige man uit Goes aan. Hij is voor nader onderzoek en verhoor in de cel gezet. De politie kijkt tijdens het vervolgonderzoek ook naar eerdere brandstichtingen in Goes. Het gaat dan om twee brandstichtingen op het bouwterrein bij het zorgcentrum Gasthuis (in de nacht van 23 op 24 juni en op maandagavond 20 juni laat); om een brand in een rolcontainer in de Reigerstraat op zaterdag 28 mei rond 19.20 uur; om een brand in een papiercontainer op de Oude Singel op zaterdag 4 juni rond 22.00 uur en tot slot in een prullenbak aan de Gasthuisstraat op 30 april.