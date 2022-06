Politie zoekt getuigen mishandeling vrouw

Daarna werd ze door een van de vechtende mannen ernstig mishandeld. Ze raakte hierbij zodanig gewond dat ze in het ziekenhuis moest worden opgenomen. De verdachte is een witte man tussen de 40 en 50 jaar oud, ongeveer 1.95 m lang met een breed postuur. Hij had blond haar van ongeveer vijf cm lang in een slordig kapsel. De man droeg donkere kleding.

De politie zoekt getuigen van deze mishandeling. Zo worden waar mogelijk beelden veiliggesteld. Ook is de politie met klem op zoek naar getuigen van deze mishandeling. Heeft u een vechtpartij zien gebeuren in de Cereshof rond dit tijdstip? Of was u zelf betrokken bij deze vechtpartij? Neemt u dan contact op met de politie. Mensen die informatie hebben over dit voorval worden gevraagd om contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.